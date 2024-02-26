«Трактор» в овертайме победил «Амур»

«Трактор» дома победил «Амур» в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У клуба из Хабаровска в основное время отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. За челябинскую команду голы забили Никита Сошников, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев, который также забросил шайбу в овертайме.

«Трактор» с 80 очками занял 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с «Салаватом Юлаевым». «Амур» набрал 71 очко и расположился на 8-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)

Голы: Ткачев — 11 (Карпухин, Щучинов), 9:19 — 1:0. Сошников — 10 (Дер-Аргучинцев, Бурдасов), 25:10 — 2:0. Дер-Аргучинцев — 17 (Сошников, Бурдасов), 25:35 — 3:0. Шевченко — 16 (бол., Дрозг, Гуркин), 38:08 — 3:1. Слепец — 8 (Гиздатуллин), 44:36 — 3:2. Мищенко — 5 (Шевченко, Дрозг), 49:45 — 3:3. Ткачев — 12, 60:16 — 4:3.

Вратари: Мыльников — Бобков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (6+14+9+1) — 26 (9+10+7+0).

Судьи: Гашилов, Спирин.

26 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.