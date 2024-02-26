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Сегодня, 19:20

«Трактор» в овертайме победил «Амур»

Алина Савинова
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«Трактор» дома победил «Амур» в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.

У клуба из Хабаровска в основное время отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. За челябинскую команду голы забили Никита Сошников, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев, который также забросил шайбу в овертайме.

«Трактор» с 80 очками занял 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф КХЛ встретится с «Салаватом Юлаевым». «Амур» набрал 71 очко и расположился на 8-й позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
Голы: Ткачев — 11 (Карпухин, Щучинов), 9:19 — 1:0. Сошников — 10 (Дер-Аргучинцев, Бурдасов), 25:10 — 2:0. Дер-Аргучинцев — 17 (Сошников, Бурдасов), 25:35 — 3:0. Шевченко — 16 (бол., Дрозг, Гуркин), 38:08 — 3:1. Слепец — 8 (Гиздатуллин), 44:36 — 3:2. Мищенко — 5 (Шевченко, Дрозг), 49:45 — 3:3. Ткачев — 12, 60:16 — 4:3.

Вратари: Мыльников — Бобков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (6+14+9+1) — 26 (9+10+7+0).

Судьи: Гашилов, Спирин.

26 февраля. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7500 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Трактор
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 67 40 27 82
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 67 31 36 76
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 67 21 46 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 67 45 22 96
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 67 40 27 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 67 34 33 75
7 Торпедо 67 34 33 74
8 Динамо Мн 67 31 36 67
9 Куньлунь РС 67 24 43 54
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 67 20 47 47
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Барыс – Сибирь
 1 : 0
26.02 17:00
Металлург Мг – Авангард
 3 : 1
26.02 17:00
Сал. Юлаев – Северсталь
 4 : 3
26.02 17:00
Трактор – Амур
 4 : 3 ОТ
26.02 19:00
Ак Барс – Адмирал
 - : -
26.02 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
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Куньлунь РС – Витязь
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