Хет-трик Дроздова принес «Салавату Юлаеву» победу над «Северсталью»

«Салават Юлаев» на своем льду обыграл «Северсталь» в заключительном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

У клуба из Уфы отличились Иван Дроздов, оформивший хет-трик, и Глеб Кузьмин. За череповецкую команду голы забили Руслан Абросимов, Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев.

«Салават Юлаев» набрал 90 очков и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 80 очками расположилась на пятой строчке на «Западе».

В первом раунде плей-офф КХЛ уфимская команда сыграет против «Трактора», а «Северсталь» — против «Спартака».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

Голы: Дроздов — 22 (Кузьмин), 15:48 — 1:0. Дроздов — 23, 16:16 — 2:0. Абросимов — 14 (Думбадзе, Грудинин), 18:16 — 2:1. Иванцов — 8 (бол., Ильин, Скоренов), 22:01 — 2:2. Моисеев — 11, 22:32 — 2:3. Дроздов — 24 (бол., Хмелевский, Шаров), 42:19 — 3:3. Кузьмин — 5 (Орлович-Грудков, Ефремов), 59:32 — 4:3.

Вратари: Самонов — Волков (59:38).

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (10+8+9) — 29 (10+12+7).

Судьи: Бирин, Морозов.

26 февраля. Уфа. Уфа-Арена. 7863 зрителя.