Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Разбить матч стоит на две истории»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:6).

«Разбить матч стоит на две истории. Сначала был провал первого периода. Беру за это ответственность на себя. Прежде всего, с точки зрения передачи команде эмоций. Парням не хватало спортивной злости. Удалений было много ненужных. Попросили ребят, чтобы они вернули серию в Новосибирск.

В моменте с удалением Шарова я вообще ничего не увидел. Но особо на это внимание обращать не будем. Сражаться будем до конца. Красоткина я не виню, давление на него было огромное. Для него этот плей-офф — школа. На Литовченко в этой серии мы рассчитывать не может, Миловзоров тоже залечивает травму. У меня рука не поднимается выпускать его и Дубакина, у которого также давно не было игровой практики», — цитирует тренера сайт КХЛ.