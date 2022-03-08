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Сегодня, 17:47

Мартемьянов о поражении от «Салавата»: «Разбить матч стоит на две истории»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал результат четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Салавата Юлаева» (3:6).

«Разбить матч стоит на две истории. Сначала был провал первого периода. Беру за это ответственность на себя. Прежде всего, с точки зрения передачи команде эмоций. Парням не хватало спортивной злости. Удалений было много ненужных. Попросили ребят, чтобы они вернули серию в Новосибирск.

В моменте с удалением Шарова я вообще ничего не увидел. Но особо на это внимание обращать не будем. Сражаться будем до конца. Красоткина я не виню, давление на него было огромное. Для него этот плей-офф — школа. На Литовченко в этой серии мы рассчитывать не может, Миловзоров тоже залечивает травму. У меня рука не поднимается выпускать его и Дубакина, у которого также давно не было игровой практики», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/08/496979.html
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Андрей Мартемьянов
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
3 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
0 - 0
3 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
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10.03
8.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 3 : 6
8.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 - : -
8.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 - : -
8.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 - : -
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