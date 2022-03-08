Лямся: «Все, что могу сказать: я полностью доверяю Шарыченкову»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Сибири» (6:3).
— Очень доволен тем, как мы провели первые двадцать минут. После того как забросили третью шайбу в начале второго периода, мы получили хорошее преимущество. Однако гол соперника, который последовал позже, и энергетика трибун в какой-то мере даже заставили нас выживать. Очень важная командная победа. Отмечу, что мы трижды сегодня забросили в большинстве, это очень важный момент, — цитирует тренера сайт уфимцев.
— После прошлого матча вы жаловались на большинство, сегодня оно разительно отличалось. Посвящали ли вчера тренировку этому компоненту? И как вообще провели эти сутки?
— Ключевое сегодня, что ребята были уверены в себе. Что касается подготовки, то она проходила нормально, буквально небольшие поправки внесли, ничего серьезного.
— В сравнении с другими сериями плей-офф в противостоянии «Салавата» и «Сибири» много столкновений, травм, провокаций с обеих сторон. Как это сказывается на всей серии и в чью пользу такие моменты?
— Думаю, что это очень символично. Это игры плей-офф, и такое должно происходить. Самое важное, чтобы в этих столкновениях, которых действительно очень много, не было травм. Эмоции выходят наружу, потому что матчи очень разные.
— Можно сказать, что вы сделали ставку именно на начало матча? Насколько вас удивило, что «Сибирь» откровенно слабо начала игру?
— Ключевое в том, что мы сделали работу над ошибками. Мы прекрасно понимали, как «Сибирь» будет действовать и что они потратили много сил. Поэтому мы восстановились и подошли к этой игре максимально готовыми.
— Оцените игру Шарыченкова. Показалось, что сегодня было много отскоков от него.
— Все, что могу сказать: я полностью ему доверяю, он очень хороший голкипер.
— Оцените игру Башкирова. У него мало что получается в этой серии в атаке, а сегодня он еще и удалился.
— Могу только положительные слова о его игре сказать. Данил — важная часть своей тройки нападения, старается, работает. Мы его игрой довольны.
— Почему сегодня не играл Зубарев? Это наказание за ошибку в прошлом матче в овертайме?
— Никакого наказания для Зубарева быть не могло. Все очень просто: мы решили привнести дополнительную энергию, потому что до этого мы играли длительный матч и нам нужен был тринадцатый форвард. Решили таким вариантом воспользоваться.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|3 - 1
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|3 : 6
|8.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|8.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|- : -
|8.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|- : -