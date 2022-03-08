Лямся: «Все, что могу сказать: я полностью доверяю Шарыченкову»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги четвертого матча серии первого раунда плей-офф против «Сибири» (6:3).

— Очень доволен тем, как мы провели первые двадцать минут. После того как забросили третью шайбу в начале второго периода, мы получили хорошее преимущество. Однако гол соперника, который последовал позже, и энергетика трибун в какой-то мере даже заставили нас выживать. Очень важная командная победа. Отмечу, что мы трижды сегодня забросили в большинстве, это очень важный момент, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— После прошлого матча вы жаловались на большинство, сегодня оно разительно отличалось. Посвящали ли вчера тренировку этому компоненту? И как вообще провели эти сутки?

— Ключевое сегодня, что ребята были уверены в себе. Что касается подготовки, то она проходила нормально, буквально небольшие поправки внесли, ничего серьезного.

— В сравнении с другими сериями плей-офф в противостоянии «Салавата» и «Сибири» много столкновений, травм, провокаций с обеих сторон. Как это сказывается на всей серии и в чью пользу такие моменты?

— Думаю, что это очень символично. Это игры плей-офф, и такое должно происходить. Самое важное, чтобы в этих столкновениях, которых действительно очень много, не было травм. Эмоции выходят наружу, потому что матчи очень разные.

— Можно сказать, что вы сделали ставку именно на начало матча? Насколько вас удивило, что «Сибирь» откровенно слабо начала игру?

— Ключевое в том, что мы сделали работу над ошибками. Мы прекрасно понимали, как «Сибирь» будет действовать и что они потратили много сил. Поэтому мы восстановились и подошли к этой игре максимально готовыми.

— Оцените игру Шарыченкова. Показалось, что сегодня было много отскоков от него.

— Все, что могу сказать: я полностью ему доверяю, он очень хороший голкипер.

— Оцените игру Башкирова. У него мало что получается в этой серии в атаке, а сегодня он еще и удалился.

— Могу только положительные слова о его игре сказать. Данил — важная часть своей тройки нападения, старается, работает. Мы его игрой довольны.

— Почему сегодня не играл Зубарев? Это наказание за ошибку в прошлом матче в овертайме?

— Никакого наказания для Зубарева быть не могло. Все очень просто: мы решили привнести дополнительную энергию, потому что до этого мы играли длительный матч и нам нужен был тринадцатый форвард. Решили таким вариантом воспользоваться.