Бывший нападающий СКА, «Авангарда», «Миннесоты» и сборной России Максим Сушинский в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Металлурга» над ЦСКА (4:0) в третьем матче финала Кубка Гагарина.

«Магнитка» сегодня поинтереснее выглядела, посвежее, в атаке здорово играли. В обороне тоже хорошо подчищали. Заслуженная победа, здесь нет ничего удивительного. ЦСКА спокойно оправится от этого поражения. Это плей-офф, здесь хоть 0:4, хоть 0:1. В итоге дается одна победа. Так что восстановятся как всегда, уже через день все сначала. Есть время разобрать ошибки», — сказал Сушинский «СЭ».

После этой победы «Металлург» ведет в серии 2-1. Следующий матч пройдет в Москве 24 апреля.