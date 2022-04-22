Семин: «Сегодняшней победой «Металлург» сделал себя фаворитом финала Кубка Гагарина»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Металлурга» над ЦСКА в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина (4:0).

«Сегодняшний матч меня очень сильно удивил. Воробьев отлично подготовил своих ребят к матчу. Если бы мне до игры сказали, что «Магнитка» разгромит армейцев, я бы в это совершенно не поверил. До третьего матча я считал фаворит серии ЦСКА. Сегодняшней победой «Металлург» сделал себя фаворитом финала Кубка Гагарина. В любом случае, я за красивый хоккей, победит сильнейший! Нас ожидает интересная концовка серии», — сказал Семин «СЭ».

«Металлург» вышел вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующая игра пройдет в Москве 24 апреля.