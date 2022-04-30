В ЦСКА прокомментировали победу в плей-офф КХЛ: «Настоящие мужики!»

Член наблюдательного совета ХК ЦСКА Борис Михайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился эмоциями после победы клуба в Кубке Гагарина.

«Команда проявила не только характер, но и все свое мастерство. Они — настоящие мужики. Они завоевали Кубок Гагарина заслуженно. И все болельщики ЦСКА поздравляют их от всего сердца. Желаем здоровья и продолжать в том же духе. Да здравствует российский хоккей и команда ЦСКА», — сказал Михайлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ЦСКА во второй раз в истории стал победителем Кубка Гагарина. В 7-м матче серии армейцы обыграли магнитогорский «Металлург» со счетом 4:1.