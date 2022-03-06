Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:12

Лямся — об удалении Панина: «Сам момент я не могу описать, потому что его не было видно»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги третьего матча серии плей-офф с «Сибирью» (1:2 ОТ).

— Сегодня получилась настоящая битва на льду. Было понятно, что чем дольше играем, тем больше шанс, что все решит какая-нибудь ошибка, маленькая деталь. Так все и случилось. Одна ошибка — и мы сегодня проиграли. Естественно, нам нужно подтянуть большинство, потому что это ключевой момент в плей-офф. У нас были все шансы, чтобы выиграть матч, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Насколько был оправдан силовой прием Панина?

— К сожалению, сам момент я не могу описать, потому что его не было видно. Это плей-офф, все бьются на каждом кусочке льда, поэтому такие моменты могут происходить.

— Согласны, что к концу матча и с началом овертаймов потерялось звено Кадейкина?

— Я доволен игрой наших парней. Для молодых ребят это невероятный опыт. Такие матчи они впервые испытывают на себе. Что касается звена Кадейкина, то оно должно у нас стать новым лидирующим сочетанием. До этого у них была другая роль, сейчас составы поменялись.

— Когда на скамейке «Салавата» появились врачи для помощи Пустозерову, сердце не екнуло?

— В первые секунды, естественно, все испугались, в том числе я. Что в моменте с Пустозеровым, что в ситуации с Бодровым. Это как раз отражение той битвы, которую мы видим на льду. Все отдаются, бьются. К сожалению, такие моменты случаются в плей-офф.

— Не кажется ли вам, что «юлаевцам» не хватает креативности? Есть ли в системе клуба игроки, которые смогут усилить состав?

— Той командой, которая у меня есть, я полностью доволен. Не будем забывать, что мы претерпели серьезные изменения из-за последних событий. Чтобы команда стала играть как надо, нужно некоторое время.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/tomi-lamsa-segodnya-poluchilas-nastoyashaya-bitva-na-ldu/
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Томи Лямся
0
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: первый раунд
Кубок Гагарина-2022: расписание и результаты всех матчей
Шайба Гусева принесла СКА победу над минским «Динамо» в третьем матче серии
Гол Грицюка принес «Авангарду» победу над «Ак Барсом» в плей-офф КХЛ
У защитника «Сибири» Бодрова подозрение на сотрясение мозга
«Сибирь» в третьем овертайме обыграла «Салават Юлаев» и одержала первую победу в серии плей-офф
Судьи отменили гол «Салавата Юлаева» в овертайме, Панин получил матч-штраф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

У защитника «Сибири» Бодрова подозрение на сотрясение мозга

«Динамо» обыграло «Северсталь» и одержало первую победу в серии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
3 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
5. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
2 - 1
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
3 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
3 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
2 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
0 - 0
2 - 1
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
6.03 13:30
Сибирь – Сал. Юлаев
 2 : 1 ОТ
6.03 17:00
Северсталь – Динамо М
 1 : 3
6.03 17:00
Авангард – Ак Барс
 2 : 0
6.03 17:10
Динамо Мн – СКА
 2 : 3
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости