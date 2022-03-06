Лямся — об удалении Панина: «Сам момент я не могу описать, потому что его не было видно»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги третьего матча серии плей-офф с «Сибирью» (1:2 ОТ).
— Сегодня получилась настоящая битва на льду. Было понятно, что чем дольше играем, тем больше шанс, что все решит какая-нибудь ошибка, маленькая деталь. Так все и случилось. Одна ошибка — и мы сегодня проиграли. Естественно, нам нужно подтянуть большинство, потому что это ключевой момент в плей-офф. У нас были все шансы, чтобы выиграть матч, — цитирует тренера сайт уфимцев.
— Насколько был оправдан силовой прием Панина?
— К сожалению, сам момент я не могу описать, потому что его не было видно. Это плей-офф, все бьются на каждом кусочке льда, поэтому такие моменты могут происходить.
— Согласны, что к концу матча и с началом овертаймов потерялось звено Кадейкина?
— Я доволен игрой наших парней. Для молодых ребят это невероятный опыт. Такие матчи они впервые испытывают на себе. Что касается звена Кадейкина, то оно должно у нас стать новым лидирующим сочетанием. До этого у них была другая роль, сейчас составы поменялись.
— Когда на скамейке «Салавата» появились врачи для помощи Пустозерову, сердце не екнуло?
— В первые секунды, естественно, все испугались, в том числе я. Что в моменте с Пустозеровым, что в ситуации с Бодровым. Это как раз отражение той битвы, которую мы видим на льду. Все отдаются, бьются. К сожалению, такие моменты случаются в плей-офф.
— Не кажется ли вам, что «юлаевцам» не хватает креативности? Есть ли в системе клуба игроки, которые смогут усилить состав?
— Той командой, которая у меня есть, я полностью доволен. Не будем забывать, что мы претерпели серьезные изменения из-за последних событий. Чтобы команда стала играть как надо, нужно некоторое время.
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|2
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|29
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|5
|Северсталь
|49
|28
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|63
|6
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|48
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|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
|3 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
3 - 0
|3 - 0
|
Металлург - Барыс
|2 - 1
|6.03
|13:30
|
Сибирь – Сал. Юлаев
|2 : 1 ОТ
|6.03
|17:00
|
Северсталь – Динамо М
|1 : 3
|6.03
|17:00
|
Авангард – Ак Барс
|2 : 0
|6.03
|17:10
|
Динамо Мн – СКА
|2 : 3