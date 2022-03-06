Лямся — об удалении Панина: «Сам момент я не могу описать, потому что его не было видно»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвел итоги третьего матча серии плей-офф с «Сибирью» (1:2 ОТ).

— Сегодня получилась настоящая битва на льду. Было понятно, что чем дольше играем, тем больше шанс, что все решит какая-нибудь ошибка, маленькая деталь. Так все и случилось. Одна ошибка — и мы сегодня проиграли. Естественно, нам нужно подтянуть большинство, потому что это ключевой момент в плей-офф. У нас были все шансы, чтобы выиграть матч, — цитирует тренера сайт уфимцев.

— Насколько был оправдан силовой прием Панина?

— К сожалению, сам момент я не могу описать, потому что его не было видно. Это плей-офф, все бьются на каждом кусочке льда, поэтому такие моменты могут происходить.

— Согласны, что к концу матча и с началом овертаймов потерялось звено Кадейкина?

— Я доволен игрой наших парней. Для молодых ребят это невероятный опыт. Такие матчи они впервые испытывают на себе. Что касается звена Кадейкина, то оно должно у нас стать новым лидирующим сочетанием. До этого у них была другая роль, сейчас составы поменялись.

— Когда на скамейке «Салавата» появились врачи для помощи Пустозерову, сердце не екнуло?

— В первые секунды, естественно, все испугались, в том числе я. Что в моменте с Пустозеровым, что в ситуации с Бодровым. Это как раз отражение той битвы, которую мы видим на льду. Все отдаются, бьются. К сожалению, такие моменты случаются в плей-офф.

— Не кажется ли вам, что «юлаевцам» не хватает креативности? Есть ли в системе клуба игроки, которые смогут усилить состав?

— Той командой, которая у меня есть, я полностью доволен. Не будем забывать, что мы претерпели серьезные изменения из-за последних событий. Чтобы команда стала играть как надо, нужно некоторое время.