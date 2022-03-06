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Сегодня, 18:27

У защитника «Сибири» Бодрова подозрение на сотрясение мозга

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Сибирь» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в матче плей-офф КХЛ.

— Хорошая, терпеливая игра. Настоящий плей-офф. Мы оказались сильнее, забили нужный гол. К сожалению, не создавали много моментов, чтобы реализовать их ранее. Готовимся к следующей игре. Не хочу никого выделять и хвалить. Играла команда, одно целое.

— Что думаете о техническом браке в овертайме?

— Это естественно. У обеих команд была осталась. Не такая концентрация была, особенно в завершающей стадии атак.

— Что с Денисом Бодровым?

— У него подозрение на сотрясение мозга. Он рвался в бой, хотел играть. Это железный человек, он может играть с сотрясением мозга.

— Появится ли Миловзоров?

— Может выйдет, а может нет. Пока неизвестно.

— Не было ощущения, что команда не напоминала плей-офф?

— Идет третий матч серии уже. Самое главное — результат. Наоборот. Было напряжение колоссальное, очень серьезный накал. А стычки и драки в первом матчи прошли. Конечно, что жесткая игра продолжится. Домне понравились и игра, и результат матча, — приводит слова Мартемьянова «ГорОбзор.Ру».

На 80-й минуте встречи защитник уфимцев Виктор Антипин забросил шайбу в ворота «Сибири», но после видеопросмотра гол был отменен.

Ранее капитан «Салавата» Григорий Панин применил жесткий силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Судьи отменили гол и наказали Панина 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.

Источник: https://gorobzor.ru/novosti-sporta/hokkey/166656-martemyanov-bodrov-zheleznyy-chelovek-on-mozhet-igrat-s-sotryaseniem-mozga
Григорий Панин
Денис Бодров
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
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12 Динамо Р 45 14 31 37
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0 - 3
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0 - 0
0 - 3
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
1 - 2
1. Динамо М - Северсталь
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3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
5. Динамо М - Северсталь
0 - 0
1 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
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Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
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2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
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2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
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0 - 0
2 - 1
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2 - 3
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2 - 3
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0 - 0
3 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
3 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
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