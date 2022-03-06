У защитника «Сибири» Бодрова подозрение на сотрясение мозга

Главный тренер «Сибирь» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1 ОТ) в матче плей-офф КХЛ.

— Хорошая, терпеливая игра. Настоящий плей-офф. Мы оказались сильнее, забили нужный гол. К сожалению, не создавали много моментов, чтобы реализовать их ранее. Готовимся к следующей игре. Не хочу никого выделять и хвалить. Играла команда, одно целое.

— Что думаете о техническом браке в овертайме?

— Это естественно. У обеих команд была осталась. Не такая концентрация была, особенно в завершающей стадии атак.

— Что с Денисом Бодровым?

— У него подозрение на сотрясение мозга. Он рвался в бой, хотел играть. Это железный человек, он может играть с сотрясением мозга.

— Появится ли Миловзоров?

— Может выйдет, а может нет. Пока неизвестно.

— Не было ощущения, что команда не напоминала плей-офф?

— Идет третий матч серии уже. Самое главное — результат. Наоборот. Было напряжение колоссальное, очень серьезный накал. А стычки и драки в первом матчи прошли. Конечно, что жесткая игра продолжится. Домне понравились и игра, и результат матча, — приводит слова Мартемьянова «ГорОбзор.Ру».

На 80-й минуте встречи защитник уфимцев Виктор Антипин забросил шайбу в ворота «Сибири», но после видеопросмотра гол был отменен.

Ранее капитан «Салавата» Григорий Панин применил жесткий силовой прием против защитника «Сибири» Дениса Бодрова. Судьи отменили гол и наказали Панина 5-минутным штрафом за атаку в область головы и шеи и 20-минутным дисциплинарным штрафом до конца матча.