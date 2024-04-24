24 апреля «Локомотив» на своем льду в Ярославле примет «Металлург» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина-2024. Встреча на льду «Арены-2000» начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть матч «Локомотив» — «Металлург» можно будет бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало прямого эфира — в 18.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию самых важных моментов четвертого матча серии финала Кубка Гагарина-2024.

Счет в серии: 3-0 в пользу «Магнитки». Ранее, 22 апреля, команда главного тренера Андрея Разина в овертайме победила «Локомотив» (2:1 ОТ).

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