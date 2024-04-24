«Авангард» нацелен приобрести защитника «Куньлуня» Меркли

Как стало известно «СЭ», «Авангард» заинтересован в защитнике «Куньлуня» Райане Меркли. В настоящее время менеджмент клуба ведет переговоры о приобретении спортивных прав на игрока, рассматривая различные варианты обмена.

В минувшем регулярном чемпионате 23-летний канадец набрал 29 (3+26) очков в 64 матчах.