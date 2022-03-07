ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ
ЦСКА обыграл «Локомотив» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:1.
Голами в составе московской команды отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов.
За ярославский клуб единственную шайбу забросил Егор Коршков.
Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА и команда вышла в полуфинал Западной конференции.
Хоккей
КХЛ
1/4 финала конференций
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)
Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14).
Судьи: Раводин, Юдаков.
7 марта. Ярославль. Арена-2000. 5231 зритель.
Счет в серии: 0-4.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
3 - 0
|3 - 0
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 3
|0 - 3
|
Динамо М - Северсталь
|1 - 2
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|2 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|3 - 1
|7.03
|14:00
|
Барыс – Металлург
|2 : 5
|7.03
|17:00
|
Нефтехимик – Трактор
|2 : 3
|7.03
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 4