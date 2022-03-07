ЦСКА обыграл «Локомотив» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

ЦСКА обыграл «Локомотив» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина-2022. Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:1.

Голами в составе московской команды отметились Владислав Каменев, Владислав Провольнев, Михаил Григоренко и Павел Карнаухов.

За ярославский клуб единственную шайбу забросил Егор Коршков.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу ЦСКА и команда вышла в полуфинал Западной конференции.

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1/4 финала конференций

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Голы: Каменев — 1 (бол., Григоренко, Нестеров), 1:10 — 0:1. Коршков — 1 (Красковский), 9:50 — 1:1. Провольнев — 1 (Окулов, Абрамов), 12:04 — 1:2. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 46:06 — 1:3. Карнаухов — 1 (Нестеров, Дальбек), 48:29 — 1:4.

Вратари: Исаев — Федотов.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (6+5+8) — 40 (17+9+14).

Судьи: Раводин, Юдаков.

7 марта. Ярославль. Арена-2000. 5231 зритель.

Счет в серии: 0-4.