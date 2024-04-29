Ротенберг рассказал об отношении к идее изменить календарь КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, как отнесся к идее КХЛ изменить календарь.

— Как вы восприняли идею лиги изменить календарь?

— Мы исполняем любую директиву лиги. Так решили, значит ,так решили. В моем понимании есть плюс только в том, что у игроков будет возможность как-то восстановиться. В том графике, в котором жили ребята последние два сезона... Вы видели, сколько травм в целом по лиге. Причем травмируются наши звезды. А без звезд играть тяжело, и вы сами знаете неинтересно. Оттуда и низкие рейтинги, потому что нет звезд. А многие звезды травмированы. Почему? Потому что первое — есть тоже серьезный вопрос к судьям, как они судят, по каким правилам. Второй момент — календарь. Почему у нас столько игр подряд без выходных, перелеты. Игроки просто не выдерживают. Понятно, всем тяжело. И обслуживающему персоналу, которые не спят ночами. И тренерам. Но самая большая нагрузка ложится на игроков. Через день — тяжелый график.