Хмелевский заработает 240 миллионов рублей за три года в «Салавате»

«Салават Юлаев» подписал новый контракт на три года с американским нападающим Александром Хмелевским.

По информации «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 75 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 80, в сезоне-2026/27 — 85.

В прошлом сезоне 24-летний американец провел 67 матчей за клуб в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 56 (27+29) очков. В Кубке Гагарина его он провел 6 матчей и набрал 7 (2+5) очков.