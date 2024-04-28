Кожевников: «Уровень команд в КХЛ усреднился»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об уровне команд в КХЛ.

«Общий уровень команд в КХЛ по этому сезону, несомненно, усреднился. Стало больше коллективов, способных навязать конкуренцию лидерам. Но это не тот случай, что топ-клубы стали слабее, наоборот, команды из нижней части таблицы подтянулись. Я считаю, что этого удалось добиться благодаря потолку зарплат. Все самые лучшие и дорогие игроки теперь не могут быть собраны в какой-то одной команде. Поэтому сильные игроки расходятся по другим командам и приносят пользу там», — приводит Legalbet слова Кожевникова.

Обладателем Кубка Гагарина-2024 стал «Металлург», который в финальной серии победил «Локомотив» (4-0). «Магнитка» выиграла плей-офф КХЛ в третий раз в истории.