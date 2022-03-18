В пятницу, 18 марта, СКА примет «Спартак» в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Начало — 19:30.

В первом раунде СКА уверенно прошел в серии минское «Динамо» — 4-0. «Спартак» пропустил первый раунд из-за того, что «Йокерит» снялся — и автоматически оказался во втором.