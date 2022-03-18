«Авангард» забросил «Магнитке» 4 шайбы в первом периоде после удаления Карри до конца матча на 11-й секунде игры

Завершился первый период матча «Металлург» — «Авангард» серии второго раунда плей-офф КХЛ. Омская команды ведет со счетом 4:0.

На 11-й секунде игры до конца матча был удален нападающий магнитогорской команды Карри Джош за силовой прием в голову Дамиру Шарипзянову.

Заброшенными шайбами в первом периоде отметились Иван Телегин, Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов и Николай Прохоркин. Две шайбы из четырех были заброшены в большинстве.

После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб «Металлурга» решил заменить вратаря. Вместо Василия Кошечкина в ворота встал Иван Налимов.