КХЛ утвердила итоги регулярного чемпионата и опубликовала пары первого раунда плей-офф

Правление КХЛ утвердило изменение структуры проведения чемпионата в сезоне-2021/2022 в связи с невозможностью проведения оставшихся матчей регулярного чемпионата в срок до начала плей-офф. Данное решение было согласовано с Федерацией хоккея России.

Совет директоров КХЛ утвердил правки в регламент КХЛ по подведению итогов первого этапа и порядку проведения второго этапа чемпионата сезона 2021/2022.

В сезоне 2021/2022 годов победитель регулярного чемпионата КХЛ — обладатель Кубка Континента им. В. В. Тихонова не определяется.

По итогам первого этапа чемпионата команды заняли места в своих конференциях в соответствии с процентом набранных очков.

Сетка первого раунда плей-офф

Запад

СКА (1) — «Динамо» Минск (8). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Йокерит» (2) — «Спартак» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

ЦСКА (3) — «Локомотив» (6). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Динамо» (4) — «Северсталь» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

Восток

«Металлург» (1) — «Барыс» (8). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Трактор» (2) — «Нефтехимик» (7). Матчи проводятся: 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13 марта 2022 года.

«Салават Юлаев» (3) — «Сибирь» (6). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.

«Ак Барс» (4) — «Авангард» (5). Матчи проводятся: 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 14 марта 2022 года.