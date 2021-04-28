Крылов — о победе в Кубке Гагарина: «Больше всего рад за Омск»
28 апреля 2021, 23:07
Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился эмоциями после победы в Кубке Гагарина.
— Больше всего рад за Омск. Уж кто-кто, а они точно заслужили победу. Это настоящий хоккейный город.
— В какой момент почувствовали, что все по плечу?
— Когда Ковальчук забил в Екатеринбурге. Это был первый знак. Второй — это в Казани.
— А гол Дедунова в овертайме четвертого матча?
— После этого я уже ничего не думал, а получал удовольствие. Понимал, что когда выиграем кубок, все закончится, поэтому растягивал удовольствие.
— У вас в руках был талисман. Что это было?
— Это мама на удачу дала перед плей-офф. Маленький кубок.
(Михаил Зислис)
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