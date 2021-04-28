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Чемпионская раздевалка «Авангарда» после победы в Кубке Гагарина. Видео

28 апреля 2021, 23:04
«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Фото Twitter
«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина. Фото Twitter
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Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в социальных сетях видео из раздевалки команды после победы клуба в Кубке Гагарина.

«Авангард» в среду в Балашихе обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Победную шайбу в игре забросил Сергей Толчинский. «Ястребы» впервые в истории стали обладателями трофея.

Публикация от Хоккеи?ныи? клуб Авангард (@avangard_inside)

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2021: финал ЦСКА — «Авангард» — главная серия плей-офф КХЛ сезона 2020/21 — расписание и результаты, новости и обзоры