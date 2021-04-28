Чемпионская раздевалка «Авангарда» после победы в Кубке Гагарина. Видео
28 апреля 2021, 23:04
Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в социальных сетях видео из раздевалки команды после победы клуба в Кубке Гагарина.
«Авангард» в среду в Балашихе обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Победную шайбу в игре забросил Сергей Толчинский. «Ястребы» впервые в истории стали обладателями трофея.
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