Чемпионская раздевалка «Авангарда» после победы в Кубке Гагарина. Видео

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в социальных сетях видео из раздевалки команды после победы клуба в Кубке Гагарина.

«Авангард» в среду в Балашихе обыграл московский ЦСКА со счетом 1:0 в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина. Победную шайбу в игре забросил Сергей Толчинский. «Ястребы» впервые в истории стали обладателями трофея.