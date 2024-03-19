Кравец — об увольнении из «Авангарда»: «Мне хотелось доказать, что мы можем исправить ситуацию»

Экс-главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в интервью «СЭ» прокомментировал увольнение из клуба 19 марта.

— Как прокомментируете увольнение после второго матча серии с «Локомотивом»?

— А что здесь комментировать? Руководство приняло такое решение. Мне, конечно, хотелось доказать, что мы можем исправить ситуацию. Но приняли такое решение.

— Решение приняли вчера после игры или сегодня с утра?

— Сегодня утром генеральный менеджер и спортивный директор объявили это в раздевалке.

— Решение как-то аргументировали? Может быть, высказали претензии в вашу сторону?

— Нет, никаких претензий. Поблагодарили за работу. Это решение руководства, со мной прекратили сотрудничество и поблагодарили за работу.

— Вам увольнение никак не объяснили?

— А где кому-то что-то объясняют? У нас такая работа. Выигрываешь — молодец, проигрываешь — нет.

— Вы были шокированы?

— Когда вкладываешь душу в свою работу, это, конечно, неприятно. Думаю, каждый тренер это всегда и делает. Такая у нас профессия.

19 марта «Авангард» объявил об уходе Кравца с поста главного тренера. Днем ранее омичи во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ уступили «Локомотиву» со счетом 0:7. Счет в серии 2-0 в пользу ярославской команды.

Кравец возглавлял «Авангард» с ноября 2022 года. Также 60-летний россиянин работал в системе СКА, возглавлял «Витязь» и «Амур».