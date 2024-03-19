Матчи «Металлург» — «Спартак» и СКА — «Автомобилист» начнутся с минуты молчания в память о Кольцове

Матчи четвертьфинала Кубка Гагарина, который пройдут 19 марта, начнутся с минуты молчания в память о Константине Кольцове, сообщает пресс-служба КХЛ.

Сегодня «Металлург» примет «Спартак», а СКА дома сыграет с «Автомобилистом».

Кольцов скончался 18 марта в возрасте 42 лет в Майами, куда прилетел на теннисный турнир, чтобы поддержать свою девушку, вторую ракетку мира Арину Соболенко. Он выступал за «Салават Юлаев» с 2006 по 2012 год, в 2008 году он выиграл чемпионат России, а в 2011 году — Кубок Гагарина.

С июня 2022 года Кольцов работал ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева».