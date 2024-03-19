Буре заявил, что в набсовете ЦСКА еще не приняли решение по будущему Федорова

Член наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре рассказал о будущем главного тренера армейцев Сергея Федорова.

«Решения нет. Сергей Федоров уже проделал отличную работу. Два года подряд был лучшим тренером в КХЛ. Выиграть все невозможно», — приводит слова Буре ТАСС.

ЦСКА проиграл «Локомотиву» в серии первого раунда Кубка Гагарина (1-4). Армейцы пока являются действующими обладателями Кубка Гагарина — команда выигрывала трофей в двух предыдущих сезонах.