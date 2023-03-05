Коробкин — о победе над «Автомобилистом»: «Металлург» перехватил инициативу в серии»
Форвард «Металлурга» Егор Коробкин подвел итоги второго матча серии плей-офф КХЛ против «Автомобилиста» (3:2 ОТ).
— Конечно, проигрывать всегда неприятно, особенно в плей-офф, — приводит слова Коробкина Metaratings.ru. — Но мы сделали правильные выводы после поражения. Ничего глобального не меняли, нам следовало продолжать гнуть свою линию и навязывать сопернику свой хоккей.
— Как оцените игру в каждом периоде, которых получилось более семи? Как физически перенесли?
— Считаю, в каждом периоде была равная, упорная игра. Были моменты, как в ту, так в другую сторону. В этом матче мы были лучше в завершении, реализация была выше. Физически — были хорошо готовы, поэтому никаких сложностей. Рады победе.
— 55 заблокированных бросков и 36 минут штрафа на двоих. О чём это говорит и почему не удалось реализовать 5 на 4?
— Обе команды хотят выиграть, от этого стараются как можно меньше допустить бросков по своим воротам. Удаления, наверное, из-за нервов, может где-то от неправильных действий. С реализацией большинства все впереди, работаем над этим компонентом.
— Подведите итоги поездки в Екатеринбург.
— Конечно, хотелось бы выиграть обе встречи, а итоги подводить рано. Считаю, этой победой мы перехватили инициативу в серии. С хорошим настроением летим домой и желанием выиграть обе игры на своей арене.
Счет в серии стал 1-1. Третий матч пройдет в Магнитогорске 6 марта.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 1
|1 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 1
|1 - 1
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
1 - 1
|1 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
1 - 1
|1 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
|5.03
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|- : -
|5.03
|17:00
|
Витязь – Локомотив
|- : -
|5.03
|17:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|5.03
|17:00
|
Динамо Мн – СКА
|- : -