Евгений Кашников — о драке: «Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю»

Защитник «Нефтехимика» Евгений Кашников прокомментировал второй матч серии с казанским «Ак Барсом», который завершился победой казанского клуба со счетом 4:1.

— Сегодня пропустили уже на 14 секунде. Как этот гол сказался на команде?

— Неудачно начали. В плей-офф должна быть особенная концентрация. Потом собрались, были шансы в большинстве, нужно подтянуть этот компонент. Впереди еще 2 игры в Нижнекамске.

— Что можете сказать о драке, которая случилась во втором периоде?

— Это случается. Наш игрок полез на ворота, они стали отвечать не совсем по правилам, началась потасовка. Если началось, нужно идти до конца. Нельзя давать заднюю.

— Там еще был момент с Раулем Якуповым

— Посмотрим, они еще за свое ответят.

— Какие ожидания от следующих матчей в Нижнекамске?

— Шансы равны, счет 1:1. Следующую игру нужно начинать лучше, чем эту. Если хорошо начнем и будем реализовывать свои моменты, тогда все будет хорошо.

После 2 матчей счет в серии — 1-1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5 и 7 марта.