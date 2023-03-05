Бобровский подрался с игроком «Питтсбурга» после столкновения

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский принял участие в драке против игрока «Питтсбурга» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин поучаствовал в столкновении с форвардом «Пингвинз» Джейсоном Цукером, после чего принял участие в массовой потасовке.

В этом матче Бобровский отразил 31 из 32 бросков в свои ворота и был признан первой звездой матча.

Его команда располагается на 12-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 68 очков за 64 игры.