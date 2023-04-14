Тертышный: «Пулккинен — уже как наш русский парень, он командный игрок»

Нападающий «Трактора» Никита Тертышный поделился мнением об игре форварда Теэму Пулккинена за челябинский клуб.

«Пулккинен — уже как наш русский парень. Мы здесь все хоккеисты, у нас нет национальностей, он командный игрок в первую очередь. Он играл за Челябинск, а не за сборную, он понимал. А то, что у него там дома — я этого не понимаю, тем более спорт всегда был вне чего-то. Пулкки — классный мужик, отлично проявляет себя в раздевалке, он русифицирован. У меня о нем только положительные впечатления, и он сам говорил, что ему тут нравится. Конечно, он скучал по родным, которым было тяжело приехать, но он находил общий язык с другими иностранцами, у нас много ребят, которые говорят на английском, и в этом плане было полегче», — приводит «Чемпионат» слова Тертышного.

Пулккинен в мае 2021 года подписал двухлетнее соглашение с «Трактором». В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 63 матча, в которых отметился 27 (15+12) очками.