Бабаев — о пятилетнем контракте Ткачева: «Шантажа «Авангарда» с наше стороны не было»

Агент форварда «Авангарда» Владимира Ткачева Шуми Бабаев прокомментировал «СЭ» подписание нового пятилетнего контракт с клубом.

— Предложение «Авангарда» о пятилетнем контракте стало для нас с Владимиром полной неожиданностью. Мы просто заехали в офис клуба пообщаться. Переговорного процесса как такового не было. Все общение с представителями «Авангарда» заняло не более 15 минут.

После того, как Ткачеву положили на стол контракт, Володя набрал супруге, чтобы посоветоваться, и принял решение. Интерес со стороны клубов НХЛ к Ткачеву присутствовал, но на текущий момент конкретного предложения на руках у меня не было. В данной ситуации о каком-либо шантаже «Авангарда» с нашей стороны речи не шло. Это может подтвердить руководство клуба — и Герман Чистяков, и Антон Курьянов.

Они знали, что Ткачев склоняется к варианту с отъездом в НХЛ, и сделали все от себя зависящее, чтобы сохранить Владимира в Омске. «Авангарда» заверило, что приложит максимум усилий для завоевания Кубка Гагарина. У Ткачева этого титула в карьере еще нет. Для него такой вызов — отличная мотивация на ближайшее время. Омск родной для Володи город и он хочет сделать все, чтобы выиграть чемпионство именно с «Авангардом», — отметил Бабаев.

28-летний хоккеист играет за «Авангард» с 2022 года. В сезоне-2023/24 Ткачев провел 70 матчей и набрал 86 (20+66) очков при показателе полезности «+12».