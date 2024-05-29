«Лада» подписала контракт с вратарем Третьяком

Вратарь Максим Третьяк подписал контракт с «Ладой», сообщается на официальном сайте.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Третьяк провел 17 матчей в КХЛ, в которых один раз сыграл на ноль при 88,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 4.54.