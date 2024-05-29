«Адмирал» подписал контракт с защитником Грманом

Защитник Марио Грман подписал контракт с «Адмиралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним словаком рассчитано на один год.

Грман в минувшем сезоне провел за «Витковице» 48 матчей в чемпионате Чехии, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности — «-3». На ЧМ-2024 он отметился заброшенной шайбой в 8 матчах.