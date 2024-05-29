«Спартак» хочет от «Авангарда» 30 миллионов и права на Мирошниченко в обмен на Заседу

По информации «СЭ», «Авангард» интересуется нападающим «Спартака» Матвеем Заседой.

Красно-белые готовы расстаться с хоккеистом, который находится в статусе ограниченно свободного агента, в обмен на 30 миллионов рублей и права на форварда Ивана Мирошниченко, который выступает за «Вашингтон».

Заседа выступает за «Спартак» с 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард набрал 7 (2+5) очков в 13 матчах за московскую команду.