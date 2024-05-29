«Витязь» подписал контракт с канадцем Готье

«Витязь» объявил о подписании канадского нападающего Фредерика Готье.

Контракт с 29-летним футболистом рассчитан на один год.

Готье с 2016 по 2022 год провел 180 матчей и набрал 31 (13+18) очков в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ за «Торонто» и «Нью-Джерси». Последние два сезона он выступал в Европе в швейцарском «Ажуа».

Готье — победитель юниорского (2013) и молодежного (2015) чемпионатов мира в составе сборной Канады.