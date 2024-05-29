Ткачев уедет в НХЛ? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00. Главные темы онлайна:

— Ткачев может покинуть «Авангард»

— где будут играть Шипачев и Радулов

— зачем СКА подписывает ветеранов

— главные трансферы мая