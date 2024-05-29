«Барыс» обменял защитника Хенкеля в минское «Динамо»

«Барыс» и минское «Динамо» произвели обмен игроками.

В команду из столицы Белоруссии перешел защитник Кристиан Хенкель, а в клуб из Астаны отправился форвард Владислав Кодола, подписавший контракт до 31 мая 2025 года.

28-летний Хенкель стал игроком «Барыса» в рамках обмена с «Ак Барсом» по ходу прошлого сезона и сыграл за команду 32 матча, набрав 7 (1+6) баллов.

27-летний Кодола провел в КХЛ 340 матчей, выступая за «Северсталь», а также московское и минское «Динамо». В минувшем сезоне в составе минчан он сыграл 45 матчей, за которые заработал 14 (3+11) очков.