Зарплата Ткачева в «Авангарде» вырастет до 120 миллионов рублей в год

По информации «СЭ», базовая зарплата Владимира Ткачева в «Авангарде» вырастет с 101 до 120 миллионов рублей в год.

Еще 30 миллионов 28-летний хоккеист может заработать бонусами, также возможны выплаты за попадание в тройку бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ и победу в Кубке Гагарина, которые не учитываются под потолком зарплат.

В среду, 29 мая, «Авангард» заключил с Ткачевым новый контракт, рассчитанный до 31 мая 2029 года.

Форвард выступает за омскую команду с 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 70 матчей и набрал 86 (20+66) очков при показателе полезности «+12».