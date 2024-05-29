«Салават Юлаев» продлил контракт с Зоркиным

Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 23-летним россиянином рассчитано на два года.

Зоркин выступает за «Салават» с 2023 года. В минувшем сезоне защитник провел 56 матчей, в которых набрал 9 (5+4) очков.