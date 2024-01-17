КХЛ присудила «Сибири» четыре поражения за нарушение лимита на легионеров

«Сибири» присуждено четыре поражения за нарушение лимита на легионеров, информирует пресс-служба КХЛ. Ранее о такой возможности сообщил «СЭ».

«Сибирь» допустила нарушение подпункта 2.3 пункта 2 статьи 41 Спортивного регламента КХЛ (превышение в заявке на отдельно взятый матч установленного ограничения числа хоккеистов в статусе «Иностранный игрок») в матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ №2 «Авангард» — «Сибирь» (1:2), №13 «Барыс» — «Сибирь» (5:4 ОТ), №30 «Сибирь» — «Барыс» (1:0 Б), №39 «Сибирь» — «Автомобилист» (1:6). Данный статус в указанных встречах имели следующие игроки: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

В соответствии с пунктом 4 статьи 30 Дисциплинарного регламента КХЛ на клуб налагается денежный штраф, а результаты соответствующих матчей аннулируются, хоккейному клубу «Сибирь» засчитываются технические поражения (-:+).

В матчах №2 и №39 хоккейный клуб «Сибирь» проиграл в основное время, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Статьи 15 Спортивного регламента КХЛ в данном случае результат матча остается прежним.

Индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех матчах сохраняется.

В соответствии с Регламентом ответственность за контроль числа легионеров, заявляемых клубом на матч, лежит на клубе. Автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

После идентификации нарушения была проведена дополнительная проверка, установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе хоккеиста клубу было известно во время заявки на сезон.