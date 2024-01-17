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Сегодня, 19:23

«Северсталь» по буллитам обыграла «Трактор», одержав шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Северсталь» на выезде победила «Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0 Б.

Команды не сумели открыть счет в дополнительное время и в овертайме. Решающий буллит забросил Егор Степанов.

Голкипер челябинцев Зак Фукале отразил 30 бросков в створ. На счету вратаря гостей Александра Самойлова 28 отраженных бросков.

«Северсталь» (59 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ после 51 матча. Череповчане одержали шестую победу подряд.

«Трактор» (62) после 53 игр идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Северсталь» (Череповец) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Степанов.

Вратари: Фукале — Самойлов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (5+7+12+4) — 30 (9+13+7+1).

Судьи: Морозов, Оленин.

17 января. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 7298 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 53 34 19 74
2 Авангард 51 35 16 73
3 Сал. Юлаев 51 31 20 66
4 Автомобилист 54 30 24 66
5 Лада 53 26 27 63
6 Трактор 53 28 25 62
7 Ак Барс 51 29 22 60
8 Сибирь 52 23 29 55
9 Нефтехимик 53 21 32 51
10 Амур 50 21 29 50
11 Барыс 51 17 34 42
12 Адмирал 51 15 36 41
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 51 34 17 72
2 Динамо М 51 34 17 72
3 Спартак 53 31 22 69
4 СКА 51 33 18 68
5 Торпедо 51 30 21 63
6 Северсталь 51 26 25 59
7 ЦСКА 51 26 25 56
8 Динамо Мн 50 23 27 51
9 Витязь 51 16 35 38
10 Куньлунь РС 53 16 37 38
11 Сочи 52 15 37 36
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