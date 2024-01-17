С «Сибири» снимут четыре очка из-за нарушения регламента по числу легионеров
По информации «СЭ», «Сибирь» нарушила регламент КХЛ по числу легионеров в заявке на матч.
По правилам лиги, клуб может заявить на сезон неограниченное число иностранцев, однако на отдельную игру — только троих. В составе «Сибири» выступает защитник Федор Гордеев — он родился в России, в детском возрасте уехал в Канаду, до 2023 года играл в юниорской лигах Северной Америки, АХЛ и Лиге Восточного побережья. При этом у него есть российское гражданство — планировалось, что он будет выступать в КХЛ не в качестве легионера. Однако, по нашим данным, в ЦИБе (базе данных лиги) Гордеев числится как иностранец — в графе «спортивное» гражданство, которое определяет, иностранец ли хоккеист или нет, указано «США».
За «Сибирь» также выступают еще трое легионеров — защитник Тревор Мерфи и нападающие Тэйлор Бек и Энди Эндреофф. Однако из-за травмы Мерфи только в четырех играх этого сезона на лед выходили все четверо иностранцев, включая Гордеева. В этих матчах «Сибирь» набрала четыре очка. По регламенту КХЛ за нарушение регламента по легионерам в конкретном матче клубу присуждается техническое поражение, а также штраф в 500 тысяч рублей. Соответственно, новосибирцы потеряют эти четыре баллы и будут оштрафованы на 2 миллиона рублей.
Отметим, что речь идет о следующих матчах «Сибири» — с «Авангардом» (1:2), «Барысом» (5:4 ОТ) и (1:0 Б), «Автомобилистом» (1:6).
По информации «СЭ», решение об этом в ближайшее время будет принято КХЛ.
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|И
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|П
|О
|1
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|51
|34
|17
|72
|2
|Динамо М
|51
|34
|17
|72
|3
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|31
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|4
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|33
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|68
|5
|Торпедо
|51
|30
|21
|63
|6
|Северсталь
|51
|26
|25
|59
|7
|ЦСКА
|51
|26
|25
|56
|8
|Динамо Мн
|50
|23
|27
|51
|9
|Витязь
|51
|16
|35
|38
|10
|Куньлунь РС
|53
|16
|37
|38
|11
|Сочи
|52
|15
|37
|36
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|4 : 1
|17.01
|17:00
|
Автомобилист – Адмирал
|4 : 2
|17.01
|17:00
|
Трактор – Северсталь
|0 : 1 Б
|17.01
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
СКА – Амур
|- : -