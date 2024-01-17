«Авангард» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Омске 17 января и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Авангард» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Авангард» (73 очка) одержал шестую победу подряд и после 51 матча идет на втором месте в Восточной конференции КХЛ.

ЦСКА (56) проиграл третий раз кряду и занимает седьмое место на «Западе».

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