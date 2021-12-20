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КХЛ представила формы сборных на Матч звезд

19:48
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Континентальная хоккейная лига представила комплекты формы и экипировки для участников Матча всех звезд 2022 в Челябинске.

«Для формы каждой из четырех команд использованы нестандартные для российского хоккея цвета. Сочетания золотого и белого, а также черного и золотого цветов до текущего сезона практически не встречались в фирменном стиле российских команд. Серебряный цвет использовался в качестве эксперимента.

Выбор золотого и серебряного цветов обусловлен цветами герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.

 

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/20/494649.html

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Иван Шитик все материалы автора
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