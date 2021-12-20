КХЛ представила формы сборных на Матч звезд

Континентальная хоккейная лига представила комплекты формы и экипировки для участников Матча всех звезд 2022 в Челябинске.

«Для формы каждой из четырех команд использованы нестандартные для российского хоккея цвета. Сочетания золотого и белого, а также черного и золотого цветов до текущего сезона практически не встречались в фирменном стиле российских команд. Серебряный цвет использовался в качестве эксперимента.

Выбор золотого и серебряного цветов обусловлен цветами герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите», — говорится в заявлении на сайте КХЛ.