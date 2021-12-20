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«Куньлунь» расторг контракт с Хлыстовым

19:30
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Защитник Никита Хлыстов покинул «Куньлунь». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

В этом сезоне Хлыстов провел в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Как утверждает клуб, это связано с тем, что состав будет максимально приближен к тому, что будет выступать под флагом сборной Китая Олимпиаде в Пекине.

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Иван Шитик все материалы автора
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