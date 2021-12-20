«Куньлунь» расторг контракт с Хлыстовым

Защитник Никита Хлыстов покинул «Куньлунь». Стороны расторгли контракт по взаимному согласию, сообщает пресс-служба клуба.

Kunlun Red Star part ways with D Nikita Khlystov on mutual agreement.



Following the negotiations between player and management, the team does with a good grace to player's career perspectives and his willing to play this season.



We wish Nikita best of luck in his further career pic.twitter.com/X2FNYrRVEJ — Kunlun Red Star (@KRSchina) December 20, 2021

В этом сезоне Хлыстов провел в регулярном чемпионате КХЛ 18 матчей и не отметился результативными действиями.

Как утверждает клуб, это связано с тем, что состав будет максимально приближен к тому, что будет выступать под флагом сборной Китая Олимпиаде в Пекине.