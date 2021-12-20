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КХЛ: СКА — «Спартак», «Йокерит» — ЦСКА и другие матчи 20 декабря

08:20
СКА сыграет против «Спартака» в чемпионате КХЛ. Фото ХК СКА
СКА сыграет против «Спартака» в чемпионате КХЛ. Фото ХК СКА
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В понедельник, 20 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.

«Амур» — «Адмирал» (12.00 мск)

«Йокерит» — ЦСКА (19.30)

«Куньлунь» — «Салават Юлаев» (19.30)

СКА — «Спартак» (19.30)

«Динамо» Рига — «Динамо» Минск (20.30)

Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ

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Сергей Ревенко все материалы автора
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