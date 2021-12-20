КХЛ: СКА — «Спартак», «Йокерит» — ЦСКА и другие матчи 20 декабря
08:20
В понедельник, 20 декабря, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ.
«Амур» — «Адмирал» (12.00 мск)
«Йокерит» — ЦСКА (19.30)
«Куньлунь» — «Салават Юлаев» (19.30)
СКА — «Спартак» (19.30)
«Динамо» Рига — «Динамо» Минск (20.30)
Турнирные таблицы Западной и Восточной конференции — здесь //
Лучшие бомбардиры и снайперы сезона КХЛ //
Смотреть прямые трансляции матчей можно на сайте КХЛ
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