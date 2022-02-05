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Сегодня, 17:55

КХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта

КХЛ предложила не проводить оставшиеся матчи регулярного чемпионата
Карен Саркисян
Корреспондент
Кубок Гагарина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22.

Итоги регулярного чемпионата должны быть зафиксированы через распределение шестнадцати команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

После этого определят пары плей-офф. Матчи Кубка Гагарина планируют начать с 1 марта.

Лига вынесет эти решения на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР.

«Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выходят в розыгрыш Кубка Гагарина. Первые четыре команды из каждой конференции будут начинать серии на домашнем льду.

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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
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22.02 15:30
Сибирь – Адмирал
 - : -
22.02 16:30
Барыс – Авангард
 - : -
22.02 17:00
Металлург – Автомобилист
 - : -
22.02 19:00
Ак Барс – Локомотив
 - : -
22.02 19:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
22.02 19:00
Северсталь – Сочи
 - : -
22.02 19:10
Динамо Мн – Торпедо
 - : -
22.02 19:30
Динамо М – СКА
 - : -
22.02 19:30
Спартак – Трактор
 - : -
22.02 19:30
ЦСКА – Йокерит
 - : -
22.02 20:30
Динамо Р – Витязь
 - : -
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