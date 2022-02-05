КХЛ решила не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта

КХЛ объявила о досрочном завершении регулярного чемпионата сезона-2021/22.

Итоги регулярного чемпионата должны быть зафиксированы через распределение шестнадцати команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества.

После этого определят пары плей-офф. Матчи Кубка Гагарина планируют начать с 1 марта.

Лига вынесет эти решения на утверждение правления и совета директоров КХЛ и согласование с ФХР.

«Причин у этого несколько, в том числе и продолжающаяся пандемия, существует риск заражения игроков в оставшихся матчах регулярного чемпионата, так как предстояло бы совершить перелеты в разные города. Поэтому лига решила сосредоточиться на проведении розыгрыша Кубка Гагарина по оптимальной структуре», — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выходят в розыгрыш Кубка Гагарина. Первые четыре команды из каждой конференции будут начинать серии на домашнем льду.