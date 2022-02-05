«Ковид не закончится на регулярке, в плей-офф он сохранится». Фетисов о досрочном завершении КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение о досрочном завершении регулярного сезона КХЛ.

«Остановят регулярку, а зачем тогда плей-офф играть? В плей-оффе не будет пандемии? Я не понимаю этого. Возможно, это сделают в интересах сборной перед чемпионатом мира. В таком случае есть смысл. Ковид не закончится на регулярке, в плей-офф он сохранится», — сказал Фетисов «СЭ».

Сегодня, 5 февраля, КХЛ выступила с решением не доигрывать регулярный чемпионат и начать плей-офф 1 марта.