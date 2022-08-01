Канадский форвард Бретт Поллок перешел в «Куньлунь»

Канадский нападающий Бретт Поллок, который в прошлом сезоне играл в Швеции за «Седертелье» и в Германии за «Швеннинген», предстоящий сезон проведет в КХЛ за «Куньлунь».

В 28 матчах за шведский клуб 26-летний канадец набрал 25 (8+17) очков. За немецкий клуб форвард провел 18 игр и набрал 14 (7+7) очков.

Поллок был выбран «Далласом» на драфте НХЛ в 2014 году под общим 45 номером.