Источник: 37-летний Жердев не прошел просмотр в минском «Динамо»

Нападающий Николай Жердев не подошел минскому «Динамо», сообщает Telegram-канал «Хоккейная варка».

37-летний хоккеист находился в Минске на просмотре. Он сыграл две товарищеские встречи против «Сибири» и «Северстали», в которых отметился результативной передачей.

Однако просмотровый контракт был расторгнут, на турнир в Сочи Николай с командой не отправится.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий выступал за словацкий клуб «Братислава Кэпиталз» в австрийской лиге и за итальянский «Мерано» в Альпийской лиге.

В КХЛ Жердев провел 408 матчей, в которых набрал 232 (79+153) очка. Предыдущим его сезоном в лиге стал 2017/2018, по ходу которого Николай высутпал за «Нефтехимик» и рижское «Динамо».

Жердев был выбран «Коламбусом» под четвертым номером на драфте НХЛ 2003 года. В Северной Америке он играл за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадельфию».