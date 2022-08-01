Нападающий Козун прибыл в расположение «Динамо» из Минска

Нападающий Брэндон Козун прибыл в расположение минского «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Этим летом форвард вернулся в клуб, заключив соглашение на один сезон.

Нападающий ранее уже выступал за минчан — в сезоне-2020/2021 на его счету 37 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 32 (17+15) очка. В плей-офф он забил один гол в четырех встречах.

В прошлом сезоне хоккеист сыграл три матча за ярославский «Локомотив», а также провел 24 встречи за швейцарскую «Амбри-Пиотту», где набрал 9 (3+6) очков.