Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 12:27

Каменский не считает, что Ротенберг не справляется с работой главного тренера СКА

Читать «СЭ» в

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ от ЦСКА (2:6).

«Ротенберг в СКА работает не один, там целая команда. Почему вы считаете, что он не справляется с тренерской работой? Хоккей не судят по одной игре. У СКА есть шансы вырваться вперед. Так же, как и у остальных, все в равных условиях», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Валерий Каменский
Кубок Гагарина
1
4
Читайте также
Худеем с эндокринологом. Главные правила для тех, кто хочет привести себя в форму
Крошечная зарплата, обет молчания и голы в плей-офф: как форвард ЦСКА Александр Попов в 41 год стал главным «дедом» КХЛ
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2022: финалы конференций КХЛ
Нападающий СКА Гусев рассказал о плане на матч против ЦСКА
Бурдасов рассказал, чего не хватило СКА в матче против ЦСКА
Федоров не согласился с тем, что ЦСКА играл вторым номером в матче со СКА
Ротенберг оценил игру хоккеистов СКА в третьем матче финала Западной конференции с ЦСКА
Федоров прокомментировал победу ЦСКА над СКА в третьем матче финала Западной конференции
Ротенберг назвал причины поражения СКА от ЦСКА в третьем матче серии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Третьяк заявил, что Попов должен получить титул лучшего игрока плей-офф КХЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Финалы конференций Счет в серии
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 1
1. Металлург - Трактор
3 - 2
2. Металлург - Трактор
4 - 6
3. Трактор - Металлург
0 - 0
4. Трактор - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Трактор
0 - 0
1 - 1
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
1 - 2
1. СКА - ЦСКА
1 - 3
2. СКА - ЦСКА
2 - 1
3. ЦСКА - СКА
6 - 2
4. ЦСКА - СКА
0 - 0
5. СКА - ЦСКА
0 - 0
1 - 2
1/2 финала конференции
СКА - Спартак
СКА - Спартак
4 - 1
1. СКА - Спартак
1 - 6
2. СКА - Спартак
2 - 1
3. Спартак - СКА
1 - 2
4. Спартак - СКА
1 - 2
5. СКА - Спартак
2 - 1
4 - 1
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
4 - 3
1. Металлург - Авангард
1 - 8
2. Металлург - Авангард
5 - 7
3. Авангард - Металлург
2 - 5
4. Авангард - Металлург
1 - 5
5. Металлург - Авангард
5 - 2
6. Авангард - Металлург
5 - 1
7. Металлург - Авангард
4 - 0
4 - 3
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
1. ЦСКА - Динамо М
3 - 2
2. ЦСКА - Динамо М
4 - 2
3. Динамо М - ЦСКА
1 - 2
4. Динамо М - ЦСКА
3 - 6
4 - 0
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
4 - 2
1. Трактор - Сал. Юлаев
0 - 1
2. Трактор - Сал. Юлаев
4 - 1
3. Сал. Юлаев - Трактор
3 - 1
4. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 7
5. Трактор - Сал. Юлаев
2 - 1
6. Сал. Юлаев - Трактор
1 - 2
4 - 2
1/4 финала конференции
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
2 - 3
4. Динамо Мн - СКА
3 - 4
4 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
2 - 4
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
2 - 0
4. Авангард - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Авангард
4 - 3
6. Авангард - Ак Барс
2 - 0
2 - 4
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
4 - 3
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
1 - 3
4. Северсталь - Динамо М
2 - 3
5. Динамо М - Северсталь
5 - 2
6. Северсталь - Динамо М
3 - 2
7. Динамо М - Северсталь
2 - 1
4 - 3
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 1
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
2 - 1
4. Сибирь - Сал. Юлаев
3 - 6
5. Сал. Юлаев - Сибирь
3 - 2
4 - 1
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
4 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
3 - 5
4. Барыс - Металлург
2 - 5
5. Металлург - Барыс
3 - 1
4 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
2 - 3
4. Локомотив - ЦСКА
1 - 4
4 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4. Нефтехимик - Трактор
2 - 3
4 - 0
Результаты / календарь
25.03
26.03
27.03
28.03
30.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
7.04 17:00
Трактор – Металлург
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости