Каменский не считает, что Ротенберг не справляется с работой главного тренера СКА
Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ от ЦСКА (2:6).
«Ротенберг в СКА работает не один, там целая команда. Почему вы считаете, что он не справляется с тренерской работой? Хоккей не судят по одной игре. У СКА есть шансы вырваться вперед. Так же, как и у остальных, все в равных условиях», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.
Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
|1 - 1
|
СКА - ЦСКА
|1 - 2
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
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|7.04
|17:00
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Трактор – Металлург
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