Каменский не считает, что Ротенберг не справляется с работой главного тренера СКА

Советник главного тренера сборной России Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ от ЦСКА (2:6).

«Ротенберг в СКА работает не один, там целая команда. Почему вы считаете, что он не справляется с тренерской работой? Хоккей не судят по одной игре. У СКА есть шансы вырваться вперед. Так же, как и у остальных, все в равных условиях», — сказал Каменский корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Счет в серии 2-1 в пользу ЦСКА. Следующая встреча пройдет в Москве и состоится 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.