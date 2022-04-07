Третьяк заявил, что Попов должен получить титул лучшего игрока плей-офф КХЛ

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о форварде ЦСКА Александре Попове.

«Попов играет просто потрясающе, на сегодняшний день я бы дал ему лучшего игрока плей-офф. Посмотрите, как он борется: он вообще не проигрывает, ему 41 год, про его зарплату я вообще не хочу говорить. При любой ситуации он забивает, физически готов, дисциплинированный человек, заводной. Он получает удовольствие, отрабатывает на 100 процентов», — приводит слова Третьяка ТАСС.

41-летний Попов набрал 7 (4+3) очков в 11 матчах плей-офф КХЛ.